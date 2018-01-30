Министр финансов США заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к санкциям против России

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«Кремлёвский доклад», опубликованный Министерством финансов США, приведёт к новым санкциям в отношении России, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

Как заявил министр в конгрессе, в отношении России «будут иметь место санкции», вытекающие из доклада, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла к сведению «кремлёвский доклад» Соединённых Штатов.

30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.

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