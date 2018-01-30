В Еврокомиссии приняли к сведению «кремлёвский доклад» США

Короткая ссылка
Еврокомиссия приняла к сведению «кремлёвский доклад» Соединённых Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

«Мы принимаем к сведению этот отчёт», — рассказал он агентству, отметив, что доклад не является санкционным списком.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал «кремлёвский доклад».

30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru