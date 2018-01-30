В Еврокомиссии приняли к сведению «кремлёвский доклад» США

Еврокомиссия приняла к сведению «кремлёвский доклад» Соединённых Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

«Мы принимаем к сведению этот отчёт», — рассказал он агентству, отметив, что доклад не является санкционным списком.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал «кремлёвский доклад».

30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.