Медведев прокомментировал «кремлёвский доклад»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции прокомментировал так называемый кремлёвский доклад, опубликованный ранее Министерством финансов США.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем. Очевидно абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране», — сказал премьер.

По его словам, речь идёт о команде, которую в определённый момент собрал президент России Владимир Путин.

«Ну и дополнена также представителями крупнейшего российского бизнеса, который, по сути, покрывает всю российскую экономику. Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка — зеро, оно стремится к нулю», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что у американской стороны нет иных людей для контактов из России, кроме тех, кто попал в «кремлёвский список».

«Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других людей нет», — заключил он.

Ранее Путин также прокомментировал «кремлёвский доклад».

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены, среди которых премьер России Дмитрий Медведев.

Подробнее — в материале RT.