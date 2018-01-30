Путин прокомментировал «кремлёвский доклад»

Российский лидер Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами прокомментировал «кремлёвский доклад», который был опубликован Министерством финансов США.

«Что касается вот этого списка… Вся администрация президента, как вы сказали, всё правительство, весь бизнес: за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чём смысл таких действий, я не понимаю», — сказал Путин.

Путин о невключении в «кремлёвский доклад» США: «Обидно, слушай!»

Он подчеркнул, что данное решение — «недружественный акт».

«Он осложняет и без того в тяжёлом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Те, кто делает это, они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента», — добавил он.

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что фигуранты «кремлёвского доклада» де-факто названы врагами Соединённых Штатов.

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