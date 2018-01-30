Путин прокомментировал «кремлёвский доклад»
«Что касается вот этого списка… Вся администрация президента, как вы сказали, всё правительство, весь бизнес: за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чём смысл таких действий, я не понимаю», — сказал Путин.
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Он подчеркнул, что данное решение — «недружественный акт».
«Он осложняет и без того в тяжёлом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Те, кто делает это, они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента», — добавил он.
30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что фигуранты «кремлёвского доклада» де-факто названы врагами Соединённых Штатов.
Подробнее — в материале RT.