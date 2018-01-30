Песков: фигуранты «кремлёвского доклада» де-факто названы врагами США

Включённые в «кремлёвский доклад» российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Де-факто все названы врагами США. То есть если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это всё делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», — сказал он.

Песков также назвал беспрецедентной публикацию американской стороной данного доклада.

«Предстоит проанализировать эту публикацию, факт публикации именно такого списка — максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, после анализа можно будет «давать какие-то заключения».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский назвал опубликованный список США «номинацией на санкции».

30 января в Соединённых Штатах был опубликован «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

Подробнее — в материале RT.