Мединский назвал «кремлёвский доклад» США «номинацией на санкции»

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Глава Министерства культуры России Владимир Мединский назвал «кремлёвский доклад», опубликованный в США, «номинацией на санкции» и «признанием».

«Я так понимаю, что это номинация на санкции, признание. Вдохновляет на новые свершения. Если говорить серьёзно, то я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией, и у меня нет ни в США, ни за рубежом ни денег, ни имущества и каких-то интересов», — цитирует РИА Новости министра.

Он также подчеркнул, что включение его имени в доклад американской стороны его не интересует.

«Наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке — это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует», — заключил Мединский.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикацию доклада очередной попыткой повлиять на внутреннюю политику России.

30 января американский Минфин опубликовал «кремлёвский доклад», в который вошли российские политики и бизнесмены. 

Подробнее — в материале RT.

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