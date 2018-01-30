Володин назвал «кремлёвский доклад» США попыткой повлиять на внутреннюю политику России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикацию Минфином США так называемого кремлёвского доклада очередной попыткой повлиять на внутреннюю политику России.
Володин назвал «кремлёвский доклад» США попыткой повлиять на внутреннюю политику России
  • Вячеслав Володин
  • © kremlin.ru/Global Look Press

«Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идёт о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По его словам, новые ограничения, введённые США, могут нанести существенный ущерб интересам европейского бизнеса.

«Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства», — отметил Володин.

По его мнению, политика ограничений является способом руководства США навязывать свою волю другим странам.

Минфин США 30 января опубликовал так называемый кремлёвский доклад, в котором в общей сложности перечислено 210 имён.

В списке упоминаются премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, а также 96 крупных бизнесменов.

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