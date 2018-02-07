«Список существует, чтобы напугать»: может ли «кремлёвский доклад» повлиять на бизнес его фигурантов

В Госдуме назвали ожидаемыми последствия, связанные с обнародованием «кремлёвского доклада», и посоветовали предпринимателям переориентировать бизнес на Россию. При этом Москва «спокойно» относится к документу и применит зеркальные меры, когда настанет нужный момент, отметили в МИД России. По данным Bloomberg, бизнесмены якобы жалуются, что попадание в список бросает тень на их деловую репутацию и может привести к срыву сделок с иностранными партнёрами. Как и когда Россия может ответить на публикацию доклада — в материале RT.

Проблемы у российских предпринимателей, попавших в «кремлёвский доклад» Министерства финансов США, были ожидаемыми, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Аксаков.

«Мы в России достаточно жёстко отреагировали на публикацию этого списка, несмотря на то что некоторые говорили, что это профанация, ничего не значит, что это своего рода халтура и не будет иметь никаких последствий. Мы получаем соответствующие сигналы, что подтверждает, что действие было недружественным», — сказал он в разговоре с RT.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что российские бизнесмены уже начали ощущать последствия попадания в список американского Минфина. Так, один из предпринимателей на условиях анонимности рассказал, что обеспокоен возможным срывом сделки с иностранными партнёрами, которую он планировал закрыть в ближайшие месяцы. По словам другого источника, его репутация в деловых кругах серьёзно пострадала в связи с публикацией отчёта.

Отмечается, что базирующаяся в Вашингтоне компания Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие финансовые корпорации, призвала клиентов тщательно рассмотреть транзакции с участием лиц, перечисленных в списке.

«Воспринимают как угрозу»

Формально и юридически никаких неудобств «кремлёвский доклад» доставлять не должен, заметил американист, кандидат политических наук Арег Галстян. Он напомнил, что конкретные санкции в документе не прописаны.

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«Там только имена, и даже не обозначены виды и типы бизнеса, всё остальное находится в закрытой части доклада. Но при этом есть неформальная часть. Если вас Минфин США внёс в любой список и рядом с фамилией стоит звёздочка, то американский бизнес, соответствующие структуры и организации начинают воспринимать это как угрозу и задумываются, вести ли с этим человеком дела», — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, направленный Минфином США список может быть серьёзно воспринят бизнесом, который «пытается свести риски к минимуму».

«И даже если есть маленькая вероятность, что люди из списка могут попасть под реальные санкции и это повлияет на их бизнес, с ними будут стараться не работать. Даже если риск мизерный и проблема раздута. А здесь риск ощутим, потому что существует реальная санкционная политика против России», — заметил Галстян.

Ранее в ЦБ заверили, что учитывают неопределённость, связанную с возможными американскими санкциями в отношении России.

По мнению Аксакова, в связи с возникающими проблемами российским бизнесменам следует подумать над тем, чтобы переориентировать свой бизнес на Россию.

«Не стоит давать сиюминутный ответ»

Ранее в Кремле заверили, что ответ на доклад будет «своевременным и соответствующим интересам России».

«Я хочу вам напомнить слова президента о том, что Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует её собственным интересам», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможных ответных мерах после введения санкций со стороны США.

В МИД России подчеркнули, что относятся к документу «спокойно», отметив, что ответные меры возможны только при совокупности ряда факторов.

«Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем. Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал», — подчеркнул в интервью газете «Известия» замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

«Какие-то ответные действия, наверное, будут. Но на такие вещи не стоит давать сиюминутный ответ, это требует более долгосрочного ответа. И понимания того, как этот ответ будет работать и как будут развиваться после этого отношения России и Запада», — уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он предположил, что в будущем список может превратиться в ограничения.

«Для этого он и существует, чтобы сначала напугать, а потом потихоньку этот испуг превращать во что-то более реальное», — сказал он.

«Недружественный шаг американского истеблишмента»

Комментируя возможные санкции, Рябков предположил, что подобная политика со стороны США может быть обусловлена уверенностью в том, что можно добиться желаемого результата, используя рычаги давления.

«С одной стороны, американцы декларируют стремление нормализовать отношения. С другой — продолжают усиливать нажим. Видимо, убедили себя в том, что этот нажим приведёт к нужным для них изменениям в нашей внешней политике», — заключил он.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, публикация доклада является недружественным шагом американского истеблишмента.

«Как было уже отмечено по линии администрации президента России, эти явно недружественные шаги, которые были предприняты со стороны определённой части американского истеблишмента, требуют их достаточно серьёзного и глубокого анализа, потому что, конечно, это всё по форме выглядит и абсурдно, и странно», — сказала Захарова.