«Нелепая попытка угрожать»: как в России отреагировали на публикацию «кремлёвского доклада»

Публикация Минфином США так называемого кремлёвского доклада — это недружественный акт, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в список фактически занесли всех граждан страны. Указанные в документе чиновники посчитали попадание в «кремлёвский доклад» признанием своих заслуг и отметили, что этот факт не повлияет на их работу. О том, как в России объяснили логику выбора фигурантов документа, — в материале RT.

Владимир Путин заявил, что не понимает смысла публикации документов, подобных «кремлёвскому докладу», куда Минфин США включил почти всё высшее руководство страны.

«Что касается вот этого списка… Вся администрация президента, как вы сказали, всё правительство, весь бизнес: за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, нас всех, все 146 млн, занесли в какой-то список. В чём смысл таких действий, я не понимаю», — заявил Путин на встрече с доверенными лицами.

По словам главы государства, это продолжение внутриполитических процессов в США, которые вредят российско-американским отношениям.

Президент России также прокомментировал отсутствие своей фамилии в списке Минфина США.

«Обидно», — пошутил Путин.

Мотивацию и логику составления «кремлёвского доклада» трудно понять, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также был включён в список, опубликованный Минфином США.

«Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: а) — какую-то мотивацию, б) — причину включения/ невключения. Пока вопросов больше, чем ответов», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, попавшие в перечень государственные деятели и бизнесмены фактически объявлены врагами США.

«Де-факто все названы врагами США. То есть если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, — ведь это всё делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», — сказал он.

Беспрецедентный факт публикации такого доклада ещё предстоит проанализировать, добавил Дмитрий Песков.

«Предстоит проанализировать эту публикацию, факт публикации именно такого списка — максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно», — заключил пресс-секретарь. При этом он отметил, что к упоминанию своей фамилии в списке относится индифферентно.

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© Dmitry Golubovich

«На работе не отразится»

Министр культуры Владимир Мединский, включённый в список вместе со всеми членами кабмина правительства России, заявил, что его это не интересует, так как он всегда связывал свою жизнь и работу только с Россией. При этом он выразил мнение, что попадание в «кремлёвский доклад» является «номинацией» на дальнейшие персональные санкции.

«Я так понимаю, что это номинация на санкции, признание. Вдохновляет на новые свершения. Если говорить серьёзно, то я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией, и у меня нет ни в США, ни (где-либо ещё. — RT) за рубежом ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов. Наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке — это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует», — приводит слова Мединского РИА Новости.

Прокомментировали публикацию доклада американского Минфина и в МЧС России. В пресс-службе ведомства отметили, что включение туда министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова никак не отразится на спасательных операциях за рубежом.

«На работе МЧС России, всей спасательной службы России это никак не отразится. Катастрофы не знают границ. Они происходят независимо от списков... МЧС России как работало, так и будет работать, оказывая помощь всем странам, которые в ней нуждаются. И разумеется, в случае необходимости мы готовы помогать и США», — заявили в пресс-службе.

«Демонстративный шаг»

Данный шаг является демонстративным и лишённым смысла, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который был включён в документ в раздел «секция А: Руководящие чиновники» как член администрации президента России.

«Я считаю, что это демонстративный шаг, причём абсолютно бессмысленный и вредный. Он показывает, что американская администрация намерена продолжать и усиливать конфронтацию. А я бы хотел, чтобы движение началось в обратном направлении», — отметил Федотов.

Он призвал искать точки соприкосновения национальных интересов России и США, а также каналы сотрудничества между структурами гражданского общества.

«Как председатель президентского Совета по правам человека, могу сказать, что мы готовы и хотим сотрудничать. И если обнародованный список будет мешать такому сотрудничеству, то это будет очень плохо», — сказал он.

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Федотов предположил, что его имя фигурирует в документе из-за лени американских бюрократов.

«Я понимаю, что его составляли не политики, а бюрократы. И, как все бюрократы, они ленивы, поэтому просто взяли с сайта Кремля список всех советников президента и включили в свой список. Для этого не нужно прикладывать никаких интеллектуальных усилий», — подчеркнул Федотов в разговоре с RT.

«Мы на правильном пути»

Мэр Москвы Сергей Собянин, также включённый в документ в разделе «Другие высокопоставленные чиновники», заявил, что до таких акций не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории.

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«Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории», — говорится в сообщении, размещённом на официальной странице мэра Москвы в соцсети «ВКонтакте».

Ренат Абдеев, представитель уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, заявил, что включение в список свидетельствует о её успешной работе на посту детского омбудсмена.

«Ну а как на это реагировать? Она счастлива. Деятельность конгрессменов, деятельность Анны Юрьевны на посту детского омбудсмена даже в столь короткий срок свидетельствует о том, что мы на правильном пути к главной цели — счастью и благополучию Российской Федерации», — сообщил Абдеев RT.

«Реагировать не стоит»

Отвечать на публикацию документа не стоит, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Никак на это реагировать не надо. На мой взгляд, это вообще проявление слабости американской политики, а не силы. Америка не только для нашей страны, но и для всего мира перестаёт быть моральным лидером. Долго говорилось о двойных стандартах в политике, в экономике, в лидерстве, и действия США лишний раз показывают, что они уже далеко не моральный лидер и в перспективе будут всё больше и больше проигрывать», — приводит его слова РИА Новости.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что публикация этого списка Минфином США на деле является банальным перечислением лиц из числа высшего руководства России. По его мнению, хотя документ не является санкционным, он выглядит как нелепая угроза.

«Кремлёвский доклад» Вашингтона, вокруг которого американские власти долгое время создавали таинственную ауру, оказался банальным перечислением руководящего состава нашего правительства, администрации президента, силовых ведомств, ведущих российских банков и компаний... С учётом заявлений Минфина США о том, что включение в список не ведёт к санкциям, всё это выглядит как нелепая попытка угрожать в дальнейшем кознями тем, кто и так прекрасно осознаёт этот риск», — заключил депутат.

Напомним, что в документе, переданном в конгресс США американским Минфином, перечислены 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. В ведомстве уточнили, что включение в список лиц или компаний не означает введения против них санкций.