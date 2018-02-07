В Госдуме прокомментировали сообщения о проблемах бизнесменов из «кремлёвского доклада»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Аксаков в беседе с RT назвал ожидаемыми проблемы российских бизнесменов, попавших в «кремлёвский доклад» Минфина США.

«Ожидания того, что у российских бизнесменов возникнут проблемы с коллегами и партнёрами, были. Мы в России достаточно жёстко отреагировали на публикацию этого списка, несмотря на то что некоторые говорили, что это профанация, ничего не значит, что это своего рода халтура и не будет иметь никаких последствий. Мы получаем соответствующие сигналы, что подтверждает, что действие было недружественным», — сказал Аксаков.

Он также призвал российских предпринимателей рассмотреть возможность переориентирования своего бизнеса на Россию.

«Российскому бизнесу стоит подумать о том, где ему комфортнее работать. Сейчас делается всё для того, чтобы российский бизнес стремился работать в России», — пояснил парламентарий.

Ранее СМИ узнали о первых проблемах и дополнительных проверках российских бизнесменов, упомянутых в «кремлёвском докладе».