В Госдуме прокомментировали сообщения о проблемах бизнесменов из «кремлёвского доклада»

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Павел Астахов
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Аксаков в беседе с RT назвал ожидаемыми проблемы российских бизнесменов, попавших в «кремлёвский доклад» Минфина США.
В Госдуме прокомментировали сообщения о проблемах бизнесменов из «кремлёвского доклада»
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Ожидания того, что у российских бизнесменов возникнут проблемы с коллегами и партнёрами, были. Мы в России достаточно жёстко отреагировали на публикацию этого списка, несмотря на то что некоторые говорили, что это профанация, ничего не значит, что это своего рода халтура и не будет иметь никаких последствий. Мы получаем соответствующие сигналы, что подтверждает, что действие было недружественным», — сказал Аксаков. 

Он также призвал российских предпринимателей рассмотреть возможность переориентирования своего бизнеса на Россию. 

«Российскому бизнесу стоит подумать о том, где ему комфортнее работать. Сейчас делается всё для того, чтобы российский бизнес стремился работать в России», — пояснил парламентарий. 

Ранее СМИ узнали о первых проблемах и дополнительных проверках российских бизнесменов, упомянутых в «кремлёвском докладе».

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