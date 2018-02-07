СМИ узнали о дополнительных проверках российских бизнесменов из «кремлёвского доклада»

Российские бизнесмены, попавшие в «кремлёвский доклад» Министерства финансов США, начали сталкиваться с проблемами, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, по информации агентства, они столкнулись с дополнительными проверками при осуществлении финансовых операций.

Один из предпринимателей на условиях анонимности рассказал, что из-за его попадания в список сорвётся сделка с иностранцами, закрытие которой планировалось в ближайшие месяцы. Другой источник признался, что включение его имени в доклад уже нанесло серьёзный ущерб его репутации в деловых кругах.

Кроме того, сообщается, что компания Financial Integrity Network посоветовала банкам и финансовым корпорациям тщательно изучать транзакции лиц из данного списка.

30 января американский Минфин опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ответ на данные действия США будет своевременным и соответствующим интересам России.