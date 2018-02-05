Песков: ответ на «кремлёвский список» США будет соответствовать интересам России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на «кремлёвский список», подготовленный США, будет своевременным и соответствующим интересам России.

«Я хочу вам напомнить слова президента о том, что Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует её собственным интересам», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных мерах в случае введения новых санкций со стороны США.

При этом он отметил, что такой ответ будет сделан «своевременно».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада» США, заявил, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона. По его словам, Россия внимательно будет следить за развитием ситуации на практике.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил «кремлёвский доклад» США.

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.