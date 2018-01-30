Путин об ответных действиях в отношении США: мы пока воздержимся

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Президент России Владимир Путин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада» США, заявил, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона.

«Мы ждали этого списка. Не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги. Причём серьёзные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы внимательно будем следить за тем, как будет развиваться ситуации на практике», — сказал Путин.

По его словам, Россия не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с США.

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены. 

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