Путин об ответных действиях в отношении США: мы пока воздержимся

Президент России Владимир Путин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада» США, заявил, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона.

«Мы ждали этого списка. Не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги. Причём серьёзные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы внимательно будем следить за тем, как будет развиваться ситуации на практике», — сказал Путин.

По его словам, Россия не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с США.

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.