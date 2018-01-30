Симоньян о «кремлёвском докладе»: некомпетентно и топорно

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала «кремлёвский доклад», опубликованный Минфином США.

«Тупо взяли список Forbes, штатное расписание правительства и АП — нате вам «кремлёвский доклад». Воткнули туда ещё и лояльных себе же родненьким, тех, кого в России называют пятой колонной, настроили их и их окружение против себя, разочаровали, то есть сработали себе же во вред», — написала она в Telegram-канале.

По её словам, страшно, поскольку «вот так они и командуют миром».

«Раскрутили глобус, ткнули пальцем, сами написали пару статей в какой-нибудь Вошпост, сами их прочитали — и айда демократить очередную Сирию. Некомпетентно, топорно, глупо. Себе же во вред», — заключила Симоньян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фигуранты «кремлёвского доклада» де-факто названы врагами США. 

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены. 

Глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал список «номинацией на санкции». 

Подробнее — в материале RT.

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