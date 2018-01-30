Эксперт прокомментировал «кремлёвский доклад» США

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Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил «кремлёвский доклад» США.

«На мой взгляд, пока это ничем серьёзным не грозит», — заявил эксперт.

По его словам, американский президент Дональд Трамп вынужденно подписал в начале августа 2017 года соответствующий закон.

«У меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, а точнее, сам Трамп постарался отделаться минимумом уступок русофобам в конгрессе», — полагает Самуйлов.

Ранее сообщалось, что более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников попали в «кремлёвский доклад» США.

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