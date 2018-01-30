Эксперт прокомментировал «кремлёвский доклад» США
«На мой взгляд, пока это ничем серьёзным не грозит», — заявил эксперт.
По его словам, американский президент Дональд Трамп вынужденно подписал в начале августа 2017 года соответствующий закон.
«У меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, а точнее, сам Трамп постарался отделаться минимумом уступок русофобам в конгрессе», — полагает Самуйлов.
Ранее сообщалось, что более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников попали в «кремлёвский доклад» США.