Замглавы МИД рассказал об отношении России к «кремлёвскому докладу» США

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Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия» рассказал об отношении России к опубликованному ранее Министерством финансов США «кремлёвскому докладу».

Рябков отметил, что российская сторона относится к опубликованному документу «спокойно», подчеркнув, что ответные действия могут быть предприняты лишь в том случае, если российское руководство, оценив всю совокупность имеющихся факторов, примет соответствующее решение.

«Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем. Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придёт к выводу, что этот момент настал», — заявил дипломат.

При этом Рябков предположил, что подобная политика Соединённых Штатов может быть обусловлена уверенностью американской стороны в том, что, используя рычаги давления, можно добиться желаемого результата.

«С одной стороны, американцы декларируют стремление нормализовать отношения. С другой — продолжают усиливать нажим. Видимо, убедили себя в том, что этот нажим приведёт к нужным для них изменениям в нашей внешней политике», — заключил он.

30 января Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало список, в который внесены российские политики и бизнесмены.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил «кремлёвский доклад» США.

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