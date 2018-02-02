В Госдуме прокомментировали заявление постпреда США при ООН о России

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Член комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал новое заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва не будет другом Вашингтона.

«Это заявление можно расценивать как прямое вмешательство американской стороны во внутренние дела Российской Федерации, но России никто не может указывать, как нужно вести себя», — заявил Чепа.

По его словам, санкционная политика со стороны Вашингтона показала, что Москва может и будет показывать хорошее развитие даже в условиях массированного давления.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил «кремлёвский доклад» США.

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