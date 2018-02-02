Постпред США при ООН: Москва не является другом Вашингтона

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Россия не является другом Соединённых Штатов, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Как сообщает CNN, она отметила, что пока российское «правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведёт себя на международной арене так, как сейчас» Москва не будет другом Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что российско-американские отношения на нынешнем этапе можно охарактеризовать термином «перспективы оттепели». 

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