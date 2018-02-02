Постпред США при ООН: Москва не является другом Вашингтона
Россия не является другом Соединённых Штатов, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
Как сообщает CNN, она отметила, что пока российское «правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведёт себя на международной арене так, как сейчас» Москва не будет другом Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что российско-американские отношения на нынешнем этапе можно охарактеризовать термином «перспективы оттепели».
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