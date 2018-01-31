В Кремле не склонны использовать слово «оттепель» применительно к отношениям с США
В Кремле не считают, что российско-американские отношения на нынешнем этапе можно охарактеризовать термином «перспективы оттепели». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление американского лидера Дональда Трампа в конгрессе.
«К сожалению, слова «оттепель» или «перспективы оттепели» не совсем клеятся к нынешнему фону двусторонних российско-американских отношений», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Трамп в своей ежегодной речи к конгрессу «О положении страны» заявил, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.
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