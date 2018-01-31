В Кремле не склонны использовать слово «оттепель» применительно к отношениям с США

В Кремле не считают, что российско-американские отношения на нынешнем этапе можно охарактеризовать термином «перспективы оттепели». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление американского лидера Дональда Трампа в конгрессе.