Песков заявил о противоречивости и непредсказуемости действий США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американские партнёры демонстрируют непредсказуемость, и в данной ситуации России необходимо сохранять собранность и действовать сообразно своим интересам.

«К большому сожалению, мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави, в данном случае в этих действиях очень много противоречивости и непредсказуемости», — заявил Песков.

По его словам, последние действия США — «это очевидно недружественный, скорее враждебный акт по отношению» к России.

«Вы, наверное, сами можете с лёгкостью проанализировать звучавшие вчера из Вашингтона заявления: в самом тексте документа написано, что никоим образом не является рестрикциями или санкциями, далее звучат заявления официальные, что это начало санкций, потом взаимоисключающие слова и так далее и тому подобное», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия имеет «дело с непредсказуемыми партнёрами, и, конечно, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада» США, заявил, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона.

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

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