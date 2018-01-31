Патрушев подчеркнул, что «кремлёвский доклад» не изменит внешнюю политику России

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Появление «кремлевского доклада» не приведёт к изменению внешней политики России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Очевидно, что данный недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако он не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации и не повлияет на авторитет нашей страны на мировой арене», — цитирует Патрушева РИА Новости.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что он приведёт к новым санкциям в отношении России.

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