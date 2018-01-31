Торгпред России заявил, что «кремлёвский доклад» показывает риски ведения бизнеса с США
«В целом же содержание этих списков, их форма и время подачи к самому концу отведённого на подготовку срока свидетельствуют о наличии глубоких противоречий между определённой частью законодательной и исполнительной власти США», — цитирует Стадника РИА Новости.
Он добавил, что в любой стране такие разногласия и непредсказуемость трактуется инвесторами как риск для ведения дел.
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены.