Торгпред России заявил, что «кремлёвский доклад» показывает риски ведения бизнеса с США

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Международные инвесторы могут трактовать появление «кремлевского доклада» как попытку США решать политические вопросы, используя экономические инструменты. Об этом заявил российский торговый представитель в США Александр Стадник.

«В целом же содержание этих списков, их форма и время подачи к самому концу отведённого на подготовку срока свидетельствуют о наличии глубоких противоречий между определённой частью законодательной и исполнительной власти США», — цитирует Стадника РИА Новости.

Он добавил, что в любой стране такие разногласия и непредсказуемость трактуется инвесторами как риск для ведения дел.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. 

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