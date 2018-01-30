Лавров удивился долгому составлению «кремлёвского доклада» в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя опубликованный в США «кремлёвский доклад», выразил удивление, что Вашингтону понадобилось пять месяцев на ознакомление со справочниками фамилий.

«Я на экранах телевизора увидел фамилии, которые включены в этот доклад. Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем: поручение такой список подготовить содержалось в законе, принятом в августе. Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента», — сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что «можно было это сделать гораздо быстрее».

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. Среди прочих в список попал и глава российского МИД Сергей Лавров.