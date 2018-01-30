В Госдепе США назвали конечную цель санкций против России

Конечная цель антироссийских санкций США заключается в предотвращении поступления доходов властям России из-за их «враждебной деятельности», заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, таким образом Соединённые Штаты хотят «напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины».

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что он приведёт к новым санкциям в отношении России.