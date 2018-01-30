В Госдепе США назвали конечную цель санкций против России

Короткая ссылка
Конечная цель антироссийских санкций США заключается в предотвращении поступления доходов властям России из-за их «враждебной деятельности», заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, таким образом Соединённые Штаты хотят «напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины».

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что он приведёт к новым санкциям в отношении России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru