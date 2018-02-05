В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Подмосковье в ближайшие часы

В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в регионе ожидается гололедица, а также сильный ветер и снегопад.

«В ближайшие два-три часа с сохранением до утра 5 февраля местами по Московской области ожидается снег, ...метель», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с, возможны снежные заносы.

Ранее стало известно, что в Москве из-за непогоды повалено свыше двух тысяч деревьев.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в столице будет не очень большой.