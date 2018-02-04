В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр России в воскресенье, 4 февраля, повысил уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого». Об этом сообщает kp.ru.
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как отмечается, это означает, что в настоящее время погодные условия в мегаполисе представляют реальную опасность, имеется вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба из-за сильного снега и обледенения.

Ранее стало известно, что в Москве свыше двух тыс. деревьев повалено из-за непогоды.

В столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с непогодой. 

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большой.

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