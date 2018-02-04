В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
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Как отмечается, это означает, что в настоящее время погодные условия в мегаполисе представляют реальную опасность, имеется вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба из-за сильного снега и обледенения.
Ранее стало известно, что в Москве свыше двух тыс. деревьев повалено из-за непогоды.
В столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с непогодой.
По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большой.