В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве прекратятся осадки

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Марианна Чурсина
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большая.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве прекратятся осадки
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Завтра днём начинает постепенно повышаться давление, и мы прогнозируем облачную погоду с прояснениями. Это значит, что даже можно будет увидеть солнце. Интенсивность снега заметно уменьшится, а во вторник и среду преимущественно без осадков. Температура уже в понедельник будет по-настоящему зимней: -10…-13 °C, а по области до -15 °C. Во вторник мороз усилится», — рассказал он.

Вильфанд также добавил, что характер погоды начнёт меняться с пятницы.

«В среду и четверг ночные температуры около -15 °C, а дневные — от -8 °C до -10 °C. Небольшое изменение погоды может произойти в пятницу и субботу, когда давление начнёт понижаться. С пятницы прогнозируется несильный снег и повышение температуры. Ночью от -8 °C до -10 °C, а днём до -5 °C», — заключил синоптик.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

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