В Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля

Штормовое предупреждение на 4—5 февраля объявлено в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Активный южный циклон в выходные станет причиной ухудшения погодных условий в областях центра Европейской России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под влиянием активного южного циклона в большинстве областей ЦФО ожидается сильный снег, мокрый снег, ветер будет усиливаться до 15—20 м/с.

«На дорогах местами гололедица, снежные заносы. 4 февраля температура воздуха -10...-3 °С, в южной половине округа 0...5 °С, 5 февраля температура -15...-8 °С, на востоке -7...-2 °С», — добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад.

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.