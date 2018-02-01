В выходные в Москве ожидается сильный снегопад

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В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт столичного мэра.
В выходные в Москве ожидается сильный снегопад
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«С субботы на воскресенье мы ожидаем от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет ещё по 8—10 см», — заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в январе при норме в 46 см уже выпало 65 см осадков. Расчистке и утилизации подлежит 34 млн кубометров снега примерно на 170 млн кв. м поверхностей.

Как рассказал Бирюков, все службы ЖКХ перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в конце января — начале февраля.

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