Синоптики предупредили о порывистом ветре в Удмуртии

Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в конце января — начале февраля, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«30 и 31 числа сохранится ветреная погода — порывы составят 12—14 м/c. 1 и 2 февраля сила ветра ослабнет, а с 3 февраля прогнозируется очередное усиление скорости ветра», — заявили синоптики.

Как ожидается, в первой половине недели снег будет идти в основном в западных районах республики, а в начале февраля осадки прогнозируются уже повсеместно.

По ночам температура воздуха составит -17...-20 °С, днём температура воздуха составит -8...-13 °С. К выходным ожидается потепление.

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