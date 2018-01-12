На Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой

Неопытных водителей призвали на садиться за руль зимой на Урале, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Настоятельно рекомендуем водителям, не имеющим опыта вождения, а также опыта управления ТС в условиях зимы (снег, гололёд, заснеженная дорога, плохая видимость), ни в коем случае не садиться за руль», — заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что своими действиями такие водители подвергают опасности себя и остальных участников дорожного движения.

По словам инспекторов, водители-новички не могут оперативно реагировать в экстренных ситуациях.

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