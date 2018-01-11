Спасатели предупредили о метели и гололедице в Кемеровской области

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Жителей Кемеровской области предупредили о непогоде, которая ожидается 12 января, сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт МЧС России по региону.

По имеющимся данным, утром в пятницу будет снег и метель, а также снежные заносы и гололедица на дорогах. Также прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 28 м/с.

В некоторых районах температура воздуха может опуститься до -16 °C.

Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность при нахождении на улице.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности.

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