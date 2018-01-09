В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности

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В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае будут действовать экстренные предупреждения, связанные с опасностью схода лавин и налипанием мокрого снега, сообщает «Юга.ру».

По информации Ростовского гидрометцентра, с 9 по 12 января в горах региона (за исключением Сочи) сохранится лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. метров.

Днём 9 января, а также ночью и утром 10 января на юге и в восточных районах Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону призвали соблюдать меры безопасности, а при обнаружении обрыва линий электропередачи или возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо- или теплоснабжении обращаться в экстренные службы.

Ранее сайт Inforeactor.ru сообщал, что жителей Курильского и Южно-Курильского районов предупредили о мощном урагане.

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