Жителей Курил предупредили о мощном урагане

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Жителей Курильского и Южно-Курильского районов предупредили о мощном урагане, сообщает Inforeactor со ссылкой на МЧС.

Ухудшение видимости составляет 500 м.

В Северо-Курильском районе отмечены ветер и метель. В ближайшую ночь непогода затронет почти весь регион, в том числе Южно-Сахалинск. Экстренное предупреждение направлено всем администрациям.

Также стало известно, что Ростовский гидрометцентр заявил об ухудшении погоды в областном центре 9 января, передаёт «Юга.ру».

Как рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону, 9 января ожидаются мокрый снег и дождь, гололедица, усиление ветра до 18 м/с. Непогода может нарушить электроснабжение, повредить крыши, повалить деревья и слабо закреплённые конструкции, стать причиной ДТП и автомобильных пробок.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону отметили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снега.

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