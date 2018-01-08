В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снега

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В юго-восточных районах Приморcкого края вечером в понедельник, 8 января, а также в восточных и центральных районах во вторник, 9 января, ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Местами ожидается сильный снег с количеством от 6 до 15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на побережье ожидается метель и ветер 18 — 23 м/с.

На дорогах — гололедица и снежный накат.

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