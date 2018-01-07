Синоптики прогнозируют мороз и солнце в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT о том, какой будет погода в столице на следующей неделе.

По его словам, после того, как на Рождество температура повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений, уже вечером 7 января в Москве ожидается резкое похолодание до -2… -4 °С.

«Суточный ход температуры пошёл в обратную сторону, на понижение. Связано это с тем, что с северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт, который после 18 часов заставит показания термометров уйти поздним вечером в устойчивые минуса. На дорогах образуется гололедица, всё это будет сопровождаться локальными скоротечными зарядами снега, усилением ветра с порывами до 12 — 17 м/с», — объясняет он.

Тишковец отмечает, несмотря на резкое понижение температуры, в столице будет солнечно.

«Завтра к утру уже — -4… -9 °С , днём 8 числа — -1 -6 °С. По сути зима вернёт свои позиции, хотя и не в полной мере, поскольку температура не будет дотягивать до климатической нормы. Напомню, для января в Москве положено -12… -13 °С ночью, -5… -6 °С днём, — добавляет он. — В начале недели станет больше солнца, меньше облаков. Бодрящие умеренные морозцы, которые вернут погоду в зимний сценарий. И мороз, и солнце, и день чудесный».

По его словам, ближайшие семь – десять суток погода будет находиться в «умеренном морозе» — -5… -10°С ночами и -1… -6 °С днём.

«Пока мы не видим ни волн оттепели очередных, ни какого-то сибирского морозного Армагеддона. Всё достаточно ровно и месяц пока очень тёплый», — заключил он.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве на Рождество повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений — столбики термометров поднялись до +3,5 °С.

В конце декабря m24 передавал, что коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме для уборки снега.