На Рождество в Москве повторён температурный рекорд за всю историю наблюдений

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Температура воздуха в Москве на Рождество повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений — столбики термометров поднялись до +3,5 °С.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Сегодня, повторю, абсолютный температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января 2007 года и равнялся +3,5 °С», — сказал представитель метеобюро.

По мнению синоптиков, температура воздуха в Москве в течение дня может повыситься, и тогда рекорд будет побит.

Ранее Nation News со ссылкой на МЧС передавало, что на Рождество в Санкт-Петербурге резко похолодает. 

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