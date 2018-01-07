На Рождество в Москве повторён температурный рекорд за всю историю наблюдений

Температура воздуха в Москве на Рождество повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений — столбики термометров поднялись до +3,5 °С.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Сегодня, повторю, абсолютный температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января 2007 года и равнялся +3,5 °С», — сказал представитель метеобюро.

По мнению синоптиков, температура воздуха в Москве в течение дня может повыситься, и тогда рекорд будет побит.

Ранее Nation News со ссылкой на МЧС передавало, что на Рождество в Санкт-Петербурге резко похолодает.