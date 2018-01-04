МЧС предупреждает о похолодании на Рождество в Петербурге

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На Рождество в Санкт-Петербурге резко похолодает, сообщает Nation News со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что температура воздуха заметно снизится, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -9 °C, днём ожидается примерно -2 °С.

В ночь на 8 января в городе выпадет снег. На дорогах возможны накат и гололёд.

Автомобилистов призывают проявлять предельную внимательность и следить за дорожной ситуацией.

Ранее URA.RU сообщало об аномальных морозах на Южном Урале.

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