Врач рассказал, как пережить перепады температуры метеозависимым людям

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как правильно пережить резкую смену температуры метеозависимым людям.

По её словам, антициклон несёт не только холод, но и пониженное давление. Если сосудистая система человека нетренированная, то она может дать сбой, поэтому врач рекомендует принимать антиагрегантные препараты — аспирин и подобные.

«Эти препараты позволят улучшить состояние крови, разжижать её, из-за этого самочувствие каждого человека будет хорошим», — говорит она.

Также она советует чаще бывать на свежем воздухе и употреблять больше овощей.

«Когда мы движемся, наш организм работает более активно, все природные катаклизмы пережить проще, — объясняет она. — И самое главное — не нагружать систему белками (это мясные продукты), стараться принимать больше овощей, пить воду. Вода — это наполняемость сосудов, стабильное давление».

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