В Москве 2 февраля ожидается потепление до +1 °С

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В Москве в пятницу, 2 февраля, ожидается потепление до + 1 °С и снегопад. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, днём температура в столице поднимется до -1…+1 °С.

Ветер южный, 6 — 11м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад.

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.

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