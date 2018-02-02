В Москве 2 февраля ожидается потепление до +1 °С
В Москве в пятницу, 2 февраля, ожидается потепление до + 1 °С и снегопад. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Как отмечается, днём температура в столице поднимется до -1…+1 °С.
Ветер южный, 6 — 11м/с.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад.
НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.
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