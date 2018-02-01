Синоптики предупредили жителей Москвы о морозах до -20°С в начале февраля

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В Москве в начале февраля температура опустится до -20°С. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«6,7,8 и 9 февраля в ночные часы ударят 20-градусные морозы...К финалу первой декады февраля холода немного отступят, и температурный фон вернётся в своё климатическое русло: минимальная температура -13...-8°С, максимальная — -8...-3°С», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о сильных снегопадах 1 февраля в 12 регионах Центральной России.

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.

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