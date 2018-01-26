Жителей Курганской области предупредили о морозах до -28 °С

Жителей и гостей Курганской области предупредили о сохранении аномально холодной погоды в субботу, 27 января, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Среднесуточная температура воздуха будет на семь-восемь градусов ниже нормы.

По прогнозу регионального ЦГМС, ночью столбики термометров опустятся до -23...-28 °С, местами до -33 °С. Днём потеплеет до -14...-19 °С.

В ночь на 28 января температура составит -15...-20 °С, местами до -25 °С. Днём термометры покажут -8...-13 °С, местами -16 °С.

Также стало известно, что жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможности возникновения гололёда. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Водителей и пешеходов просят проявлять максимальную бдительность на дорогах и тротуарах.

Ранее сообщалось, что в школах Кургана и Тюмени отменили занятия из-за морозов.