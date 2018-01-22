В школах Кургана и Тюмени отменили занятия из-за морозов

В школах Кургана и Тюмени в понедельник, 22 января, отменили занятия из-за сильных морозов, сообщает URA.RU.

По данным «Гисметео», температура воздуха составляет в городах -29 °C.

Как рассказали в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кургана, в Зауралье занятия отменены у учеников с первого по девятый классы.

В Тюмени это касается школьников только младших классов, с первого по четвёртый, следует из сообщения на сайте городской администрации.

12 января Nation News сообщало, что в трёх районах Коми отменили школьные занятия из-за мороза.