Синоптики рассказали, что снегопад в Москве прекратится в ночь на 1 февраля

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Снегопад в Москве прекратится в ночь на 1 февраля.
Синоптики рассказали, что снегопад в Москве прекратится в ночь на 1 февраля
  • Reuters
  • © Jason Lee

Об этом сообщает  РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

«В столичный регион действительно начинает поступать холодный воздух, уже усиливается северо-западный ветер, и вместе с ним к нам поступят холодные массы. При этом снег, который идёт в столице уже двое суток, ночью прекратится, и к утру в облаках станут появляться просветы», — сказала Волосюк.

К утру похолодает до -12 °С, днём температура воздуха составит -7 °С.

Ранее МЧС предупредило о сильных снегопадах 1 февраля в 12 регионах Центральной России.

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