МЧС предупредило о сильных снегопадах 1 февраля в 12 регионах Центральной России

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Сильный снегопад ожидается 1 февраля на территории 12 регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области.

«1 февраля неблагоприятные погодные явления сохранятся, сильный снег ожидается в 12 субъектах Центрального федерального округа», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России.

Отмечается, что в настоящее время снегопады наблюдаются в Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тверской областях.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве в среду, 31 января, ожидается до -3 °С.

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