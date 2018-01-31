МЧС предупредило о сильных снегопадах 1 февраля в 12 регионах Центральной России

Сильный снегопад ожидается 1 февраля на территории 12 регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области.

«1 февраля неблагоприятные погодные явления сохранятся, сильный снег ожидается в 12 субъектах Центрального федерального округа», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России.

Отмечается, что в настоящее время снегопады наблюдаются в Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тверской областях.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве в среду, 31 января, ожидается до -3 °С.