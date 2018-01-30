МЧС предупредило о гололедице в Москве и области
Гололедица и мокрый снег ожидаются в ближайшие часы в Москве и области, сообщает ГУ МЧС России по столице.
«В ближайшие 1—3 часа с сохранением на ночь 31 января по Московской области и городу Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорогах возможны ухудшение видимости, снежные заносы, затруднение движения транспорта, аварии.
Ранее Nation News передавало, что Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: