Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада

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Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада, передаёт Nation News.

Как сообщило метро в соцсетях, движение по всем линиям осуществляется штатно.

Ранее в столичном транспортном комплексе заявили, что из-за непогоды ситуация на дорогах сильно осложнилась. МЧС предупреждает о необходимости проявлять осторожность во время управления автомобилем.

17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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