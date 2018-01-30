Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада
Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада, передаёт Nation News.
Как сообщило метро в соцсетях, движение по всем линиям осуществляется штатно.
Ранее в столичном транспортном комплексе заявили, что из-за непогоды ситуация на дорогах сильно осложнилась. МЧС предупреждает о необходимости проявлять осторожность во время управления автомобилем.
17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.
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