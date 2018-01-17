Снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года
Сильный снегопад, прошедший в Новосибирской области 16 января, побил рекорд 1919 года, сообщает ФАН.
Метеостанции «Огурцово» и «Учебная» зафиксировали самое большое количество снега. На первой станции рассказали, что выпало 9 мм осадков. Предыдущий рекорд был установлен почти 100 лет назад — 7,7 мм.
На второй станции зафиксировали 12 мм, до этого рекордным показателем считались 7,5 мм, которые были отмечены в 1971 году.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, снегопад не создал проблем.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии главной зимней трассы из-за аномального тепла.
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