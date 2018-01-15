На Ямале закрывают главную зимнюю трассу из-за аномального тепла

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На Ямале закрывают главную зимнюю трассу Салехард — Надым из-за аномального тепла, сообщает URA.RU.

Плюсовая температура, мокрый снег и дождь привели к нарушению плотности дорожного полотна.

Как отметили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить безопасный проезд по трассе в настоящее время невозможно.

Ранее ФАН сообщало, что оперативные службы Краснодарского края стали работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются по 15 января.

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