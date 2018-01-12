Оперативные службы Краснодарского края работают в усиленном режиме из-за непогоды

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Оперативные службы Краснодарского края стали работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются с 12 по 15 января, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным Северо-Кавказского УГМС, на территории края прогнозируется ухудшение погоды, в том числе усиление ветра, мокрый снег, дождь.

«В связи с надвигающейся непогодой глава региона Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам края перейти на усиленный режим работы», — заявили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Северной Осетии закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды.

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